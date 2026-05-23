Enfrentamientos y cargas policiales en Mestalla antes del Valencia-Barça

Algunos aficionados radicales valencianistas lanzaron múltiples objetos a los cuerpos de policía. Estos respondieron cargando para poner fin a los enfrentamientos.

Se han vivido momentos de mucha tensión en las inmediaciones de Mestalla antes del Valencia-Barça. Todo en un encuentro en el que, curiosamente, hay poco en juego. El club 'ché' podría clasificarse para puestos de competición europea pero debe ganar a los de Flick y esperar que Getafe y Rayo Vallecano pierdan. El Barça, ya campeón, se juega poco.

Aún así, las imágenes de la previa del encuentro en los aledaños de Mestalla son más que preocupantes. Múltiples aficionados del Valencia se han enfrentado con la Policía después de varios momentos en los que seguidores radicales del club valencianista hayan decidido lanzar objetos.

Con el fin de diluir la tensión, los agentes han decidido cargar para dispersar a los aficionados que había terminado lanzando objetos como botellas o incluso sillas en un episodio lamentable antes del Valencia-Barça que pone fin a la temporada de varios equipos.