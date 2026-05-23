Imposible no emocionarse; Carvajal rompe a llorar en su 'adiós' al Real Madrid: "Habéis sido mi luz..."

El de Leganés pone fin a una trayectoria como leyenda blanca. Entre su palmarés, nada más y nada menos que seis Champions. Carvajal se marcha como uno de los mejores zagueros de la historia del Madrid.

Dani Carvajal se marcha del Real Madrid como una auténtica leyenda. El lateral de Leganés pone fin a su carrera en Chamartín como el mejor en su posición en toda la historia del club blanco y deja un legado memorable que difícilmente podrá ser igualado.

Carvajal ha dejado un momento muy conmovedor durante el encuentro de la última jornada de Liga. El Madrid ha puesto fin a un campeonato doméstico para olvidar venciendo por 4-2 al Athletic Club. Aún así, el resultado ha sido lo de menos.

En el minuto 80, Carvajal ha sido sustituido y no ha podido contener las lágrimas durante una ovación atronadora del Santiago Bernabéu. Tras el partido, el madrileño ha cogido el micrófono rompiendo también a llorar y dejando una imagen tremendamente emotiva.

Un discurso entre lágrimas

Carvajal ha comenzado agradeciendo a Florentino Pérez todos estos años en el Real Madrid: "Lo primero quiero dar las gracias a nuestro presidente, don Florentino. Él fue quien me trajo de vuelta desde Alemania, gracias a él hemos ganado muchas cosas. 24 horas después de una grave lesión de rodilla en aquella banda no dudó en ampliar mi contrato, así que gracias de todo corazón".

"Después quería dar las gracias a todos mis compañeros. Los actuales, no hemos tenido dos temporadas fáciles pero volveremos a ganar, somos el Real Madrid y hay que levantarse como dice nuestra historia", ha continuado Carvajal.

La leyenda blanca se ha querido acordar también de su mejor época como jugador: "Hoy no puedo dejar de recordar esta época dorada que hemos vivido. Con mi salida ponemos fin a una era maravillosa, una era de cuatro Champions en cinco años, aquella Décima, tres Champions consecutivas, aquellos Cristiano, Casillas, Ramos, Ancelotti, Zidane... Nombres que han llevado por alto este escudo y quiero pedir un aplauso para ellos porque nos llevaron a lo más alto".

Por último, ha agradecido a la familia y la afición dejando un bonito mensaje: "Quiero continuar agradeciendo a mis padres, a mi hermana, por hacer ese esfuerzo tan grande cuando era niño. Por llevarme a entrenar, a los partidos, con frío, lluvia o nieve. Habéis puesto de vuestra parte para que mi sueño se hiciera realidad".

"Y también a mi mujer, a mis hijos. He vivido dos años muy difíciles, la cara amarga de este deporte y vosotros habéis sido mi motor, habéis hecho que mis días tristes se llenases de luz, que tuviera la fuerza para levantarme una y otra vez y os quiero mucho", confesaba Carvajal entre lágrimas.

Un legado histórico

El ya mito del club blanco pone fin a una carrera que es historia del Real Madrid. 27 títulos entre los que se encuentran 6 Champions y 4 Ligas para certificar un palmarés difícilmente repetible.

Otra despedida dolorosa

David Alaba también ha puesto fin a su etapa como madridista. El central austríaco pone fin a cuatro temporadas de blanco en las que ha ganado once títulos entre los que están dos Ligas y dos Champions. Un 'adiós' también doloroso para el madridismo.