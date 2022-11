Daniel Ricciardo fue el piloto del día en el GP de México. Fue de los pilotos que mejor eligió la estrategia, pasando del neumático medio al blando en vez de al duro, lo que hacía que el de McLaren volara en la pista.

A pesar de tener 10 segundos de penalización por un incidente con Yuki Tsunoda, el australiano iba más rápido que el resto y acabó séptimo aún sumándole esos 10 segundos de sanción.

Ricciardo comenzó a escalar puestos tras parar en boxes y al llegar a Esteban Ocon, que rodaba séptimo en ese momento, el australiano hizo un gesto en plena recta principal muy inusual.

Soltó el volante con su mano derecha, para hacer el gesto de una pistola con los dedos, hacer que disparaba al compañero de Fernando Alonso y volver a agarrar el volante, para instantes después adelantarle.

He literally did a finger gun to the car in front that he was about to overtake I’m 💀 pic.twitter.com/oyFc9VLe34