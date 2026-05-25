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Abandonó y...

George Russell pide perdón por lo ocurrido en el GP de Canadá: "Me dejé llevar..."

El piloto de Mercedes tuvo que abandonar y lanzó una pieza de su coche a la pista durante la carrera del Gran Premio de Canadá.

George RussellGeorge RussellGetty

George Russell sigue alejándose de Kimi Antonelli en la lucha por el mundial de la Fórmula 1. Este domingo tuvo que abandonar, mientras que su compañero de equipo se acabó llevando la victoria.

En el momento de su abandono, cuando su coche directamente se apagó, George realizó un gesto que le ha costado hasta 5.000 euros de multa: lanzó las protecciones del piloto a la pista, haciendo trabajar a los comisarios.

Horas después ha pedido disculpas en sus redes sociales: "Pido disculpas a los comisarios y a la FIA por haberles complicado el trabajo más de lo necesario. En ese momento me dejé llevar por la emoción".

La lucha por el mundial de la F1 la lidera Kimi con 131 puntos y ya cuatro victorias consecutivas. Russell, por su parte, es segundo con 88 puntos.

Son los dos mayores candidatos al título con un Mercedes que sigue siendo muy favorito por encima de Ferrari o de McLaren.

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