Rafa Jódar, tras su primera victoria en Roland Garros: "He evolucionado como tenista y como persona"

El tenista español ya está en segunda ronda de Roland Garros después de su victoria por la vía rápida contra Aleksandar Kovacevic.

Rafa Jódar ha empezado brillando en Roland Garros. Ha cerrado la primera ronda arrasando al estadounidense Aleksandar Kovacevic: 6-1, 6-0 y 6-4.

Y después del partido se ha mostrado encantado por el nivel que ha puesto sobre la tierra de París: "Muy contento de lograr mi primera victoria aquí en Roland Garros. Las cosas han ido muy bien. Tengo que aprender muchas cosas en el circuito y he experimentado muchas cosas en los últimos meses que me han hecho evolucionar como tenista y personal".

Su padre y entrenador le pidió que pasara lo que pasara disfrutara del momento: "Me ha dicho que disfrutara, que no todos los días se juega un partido de Grand Slam en Roland Garros".

La vida le ha cambiado en unos pocos meses. De jugar torneos de categorías inferiores a conseguir su primera victoria en Roland Garros: "Estaba jugando challengers en Estados Unidos el año pasado. Estaba en otro capítulo de mi vida, pero eso me ayudó a ser mejor tenista. Vivir sólo en Estados Unidos me ayudó a madurar".

Jódar se medirá al australiano James Duckworth en segunda ronda. Será este miércoles en horario todavía por confirmar.

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