¿Ha ganado Alonso la partida? El jefe de la FIA se niega a dejar escapar a Fernando

Mohammed ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil, ha afirmado que no se pueden "permitir" la marcha del asturiano.

"Esa no es la forma de decir adiós"

En las últimas semanas, Fernando Alonso ha repetido por activa y por pasiva que su continuidad y retirada de la Fórmula 1 no depende del rendimiento del Aston Martin, sino el reglamento.

Este 2026 se ejecutó un cambio normativo que ha restado esencia al 'Gran Circo' y el bicampeón ha pedido que se realicen una serie de modificaciones para recuperar la emoción.

Su decisión, tal y como él mismo afirmó en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Madrid, no se anunciará en las próximas semanas.

Es por ello que Mohammed ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil, ya se ha puesto manos a la obra para persuadir al ovetense.

Y lo ha hecho mencionando esas "circunstancias" a las que Alonso se refiere cuando pide cambios en la normativa.

"No nos podemos permitir que Fernando, un gran campeón, se vaya sólo por las circunstancias. Esa no es la forma de decir adiós a alguien de su calibre", ha señalado en declaraciones que publica 'Soy Motor'.