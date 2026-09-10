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"Tengo bastante confianza"

Aston Martin explica por qué Fernando Alonso puede "marcar la diferencia" en Madring

Mike Krack, jefe de operaciones de la escudería de Silverstone, considera que dada la cercanía de los muros, el asturiano puede ganar esas décimas que le faltan al monoplaza.

Fernando Alonso GP Países Bajos 2026 Fernando Alonso GP Países Bajos 2026Getty Images

Este jueves, ya en Madring, Mike Krack ha comparecido ante los medios junto a Shintaro Orihara, máximo responsable de Honda en Fórmula 1.

En primer lugar, el jefe de operaciones de Aston Martin ha elogiado la complejidad del trazado de la capital.

"Ves las subidas y bajadas, los desafíos, los muros, la curva rápida a la derecha con peralte... Creo que han hecho algo realmente extraordinario aquí", ha explicado en declaraciones que publica 'Motorsport'.

De hecho, debido a la cercanía de los muros, Krack ve un valor añadido en tener a Fernando Alonso: "Creo que cuando ves el trazado de este circuito y lo cerca que están los muros, el piloto puede marcar la diferencia".

"hay algunos en los que creo que el piloto puede marcar la diferencia, así que es bueno contar con eso; me gustan estos circuitos en los que el piloto marca la diferencia, por así decirlo, y sí, tengo bastante confianza en que nuestros pilotos rendirán bien", ha señalado.

Eso sí, el lucemburgués no quiere disparar la ilusión y recuerda que entrar en Q3 es prácticamente un imposible en este punto.

"No, creo que debemos mantener los pies en el suelo; estamos donde estamos, tenemos un nuevo circuito que debemos conocer, tenemos que ver cómo va; hemos hecho nuestra preparación, pero no olvidemos que solo hemos pasado de la Q1 a la Q2 una vez este año, así que hablar de la Q3 me parecería incluso un poco arrogante", ha zanjado.

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