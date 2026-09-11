Un coche en llamas, bandera roja y un piloto corriendo: primer gran accidente en Madring

El piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak perdió el control de su monoplaza en la curva 19 durante los primeros libres de Fórmula 2.

Los primeros entrenamientos libres de Fórmula 2 han dejado el primer grave accidente en el exigente circuito de Madring.

Tasanapol Inthraphuvasak, piloto tailandés de ART, perdió el control de su coche en la penúltima curva del circuito y se fue contra las protecciones.

La parte trasera del monoplaza colisionó con las protecciones y se incendió, provocando la bandera roja y obligando al piloto a salir a toda prisa.

A falta de media hora para el final de los FP1, la sesión se detuvo y el pit-lane se cerró para que los comisarios acudieran al lugar de los hechos para limpiar la pista.

Se trata de la segunda bandera roja que se ondea en Madring después de la provocada en la mañana de este viernes por Nicola Laporte, piloto de Fórmula 3, aunque sin la gravedad del de Inthraphuvasak.