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"Ceuta y Melilla: dos ciudades, una patria: Marruecos"

La afición del MAS Fez marroquí exhibe una pancarta reclamando Ceuta y Melilla: "Una patria, Marruecos"

Los detalles Los seguidores más radicales del MAS Fez mostraron esta pancarta en el estreno de su equipo en la Champions de África.

Pancarta

Los seguidores radicales del equipo marroquí MAS Fez, conocidos como 'Fatal Tigers', han exhibido en su estadio una pancarta reclamando la propiedad de las ciudades de Ceuta y Melilla para Marruecos.

"Ceuta y Melilla: dos ciudades, una patria: Marruecos", dice la pancarta que se ha podido ver en su estadio.

El MAS Fez debutaba en la Champions de África contra el Rahimo FC y en los primeros minutos del partido se pudo ver en el fondo esta pancarta del grupo 'Fatal Tigers'.

El MAS Fez se acabó llevando la victoria en casa en su estreno en la Champions de África (4-1) en un partido en el que la política fue más protagonista que el fútbol. Fue el propio club el que compartió la imagen a través de sus redes sociales.

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