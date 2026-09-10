Ahora

"¿Por qué la demora? Porque creo..."

Se puede decir más alto, pero no más claro: ojo a cómo habla Fernando Alonso sobre su futuro

El asturiano ha dejado claro que no anunciará "pronto" su decisión de continuar o no en la Fórmula 1 la próxima temporada.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

Una de las respuestas más esperadas de Fernando Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de España era la referida a su futuro.

¿Seguirá en 2027?, ¿colgará el casco definitivamente? Su contrato vence al término de la presente temporada y parece que ni él mismo tiene clara la decisión.

"No esperéis noticias pronto sobre mi futuro. ¿Por qué la demora? Porque creo que está bien ¿no?. No creo que haya urgencia en Aston Martin. Hubo pilotos que ya preguntaron a Aston en verano", ha arrancado.

Como ya ha dicho en otras situación, su decisión depende en gran parte del reglamento: "Es una cuestión de entender la normativa del año que viene. Entender el reglamento y el impacto que tendrá en las carreras y en el piloto. Creo que estos coches no son los mejores para pilotar ni para disfrutar".

"El año que viene se dará un paso en la dirección adecuada, o eso espero. Necesito pensar cuál es el mejor programa para el año que viene. Me sentaré con el equipo y no sé si detrás del volante o en otro rol, pero ayudaré en todo lo que pueda", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. El plan de desclasificar documentos sobre Ceuta no salva al Gobierno: la oposición amplía su arsenal y los socios reconocen que algo falló
  2. El Supremo ve en la 'ley de nietos' un "peligro fundado y real" y teme que afecte "al resultado electoral deseado por los españoles"
  3. 50 años de lucha: los saharauis acuden al Congreso esperando que se cumpla una reparación histórica con la ley de nacionalidad
  4. 5.000 euros a cambio de un voto: Trump ofrece dinero si su partido gana las elecciones de término medio
  5. Un trabajador de Anthropic dimite y alerta del riesgo de la IA: "No subestimes su poder, no hay otra actividad humana que entrañe un peligro así"
  6. La entrevista completa de Marc Giró a Carmen Maura, madrina de Cara al Show: "Afortunadamente, ahora hay muchas chicas dirigiendo cine"