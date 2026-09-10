Se puede decir más alto, pero no más claro: ojo a cómo habla Fernando Alonso sobre su futuro

El asturiano ha dejado claro que no anunciará "pronto" su decisión de continuar o no en la Fórmula 1 la próxima temporada.

Una de las respuestas más esperadas de Fernando Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de España era la referida a su futuro.

¿Seguirá en 2027?, ¿colgará el casco definitivamente? Su contrato vence al término de la presente temporada y parece que ni él mismo tiene clara la decisión.

"No esperéis noticias pronto sobre mi futuro. ¿Por qué la demora? Porque creo que está bien ¿no?. No creo que haya urgencia en Aston Martin. Hubo pilotos que ya preguntaron a Aston en verano", ha arrancado.

Como ya ha dicho en otras situación, su decisión depende en gran parte del reglamento: "Es una cuestión de entender la normativa del año que viene. Entender el reglamento y el impacto que tendrá en las carreras y en el piloto. Creo que estos coches no son los mejores para pilotar ni para disfrutar".

"El año que viene se dará un paso en la dirección adecuada, o eso espero. Necesito pensar cuál es el mejor programa para el año que viene. Me sentaré con el equipo y no sé si detrás del volante o en otro rol, pero ayudaré en todo lo que pueda", ha zanjado.