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"Si tú ves su cuerpo ahora está torcido"

Alex Márquez desvela el crudo diagnóstico que le dieron los médicos a Marc

El piloto de Gresini a explicado que "los doctores no creen que vaya a recuperar ya la masa muscular porque hay mucha atrofia".

Marc Márquez Marc MárquezRedes

Tras el Gran Premio de Aragón, Marc Márquez sorprendió a todos publicando una imagen que muestra la realidad de su hombro derecho tras las múltiples operaciones a las que se ha sometido.

Dicha fotografía no tardó en hacerse viral y ha deparado multitud de opiniones, pero ninguna tan sincera como la de su hermano Alex.

En la previa del GP de San Marino que se disputa este fin de semana en Misano, el pequeño de los Márquez ha develado el crudo diagnóstico que le dieron los médicos a Marc.

"Los doctores no creen que vaya a recuperar ya la masa muscular, porque hay mucha atrofia de todos las veces que le han abierto, pero es lo que hay. Que él quiera seguir corriendo, está en tus manos", ha señalado.

De hecho, según el '73' las consecuencias de las intervenciones están a la vista: "Si tú ves su cuerpo ahora está torcido, pero está torcido porque tiene que forzar mucho más".

"Creo que la imagen explica de las muchas cosas que se están viendo este año, porque mucha gente no se lo explicaba, pero es la realidad. Yo con esa realidad es verdad que la última lesión ha cambiado mucho, porque ya acumulas mucho, pero es que también estuvo tres años recuperándose", ha explicado.

A pesar de ello, el piloto de Gresini destaca que "el talento que tiene para ir rápido en una moto es inhumano": "Marc, pille lo que te pille, la moto que te pille, al segundo te está haciendo récord. Eso creo que es la gran diferencia entre Marc y el resto, que me incluyo".

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