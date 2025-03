El gran crítico de Fernando Alonso en Alpine cree que Aston Martin tendrá el mejor motor de F1

Tras varios meses desaparecido del panorama del 'Gran Circo' después de su despido de Alpine, Otmar Szafnauer ha salido del ostracismo para hablar de Aston Martin, equipo de Fernando Alonso.

De hecho, una vez que se consumó la salida del asturiano de la escudería francesa, el rumano se destapó como un gran crítico del bicampeón del mundo de Fórmula 1, llegando a asegurar que estaba "viejo".

Pues bien, Szafnauer ahora augura que Alonso tendrá el mejor motor de la categoría en muy poco tiempo. Así lo ha afirmado en declaraciones a 'PlanetF1', recordando la relación que mantuvo con Honda cuando trabajaba para British American Racing en el 2000.

"Honda quiere seguir triunfando en la Fórmula 1. Han logrado un gran éxito con Red Bull. Han ganado otro Campeonato de Pilotos y, en el tiempo que trabajé con ellos, Honda ha sido el fabricante más rápido en salir de una crisis", ha arrancado.

De hecho, no da credibilidad a las palabras de Koji Watanabe, máximo responsable de Honda, quien hace unas semanas no se mostró muy optimista con las prestaciones del motor.

"Conozco a Koji Watanabe y no estoy seguro de que sea una estrategia. Puede ser. ¿Quién sabe? Es difícil saberlo. Pero, si realmente están teniendo dificultades, no será por mucho tiempo. Se pondrán al día, lo he visto una y otra vez", ha explicado.

"Si miro hacia atrás a lo que hicieron con estas regulaciones cuando llegaron con McLaren, nuevamente, no comenzaron con el mejor motor, pero terminaron con el mejor motor. Sin duda, acabarán teniendo la mejor unidad de potencia. Trabajan duro. Tienen los recursos, la infraestructura", ha zanjado.