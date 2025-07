Albon señala en qué se diferencia de Carlos Sainz: "No lo digo de mala manera..."

Consumidas las 12 primeras citas del calendario de Fórmula 1 y a pesar de que tanto en clasificación como en carrera estén bastante igualados, Alexander Albon ha sumado 46 unidades, siendo octavo en el Mundial, mientras que Carlos Sainz tan solo cuenta con 13 puntos, ocupando el decimoquinto puesto de la general.

Antes del Gran Premio de Bélgica, el compañero del madrileño ha analizado el tándem que ambos forman en Williams en declaraciones al podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid'.

Según el tailandés, no hay muchas diferencias entre ambos: "No lo digo de mala manera, pero no. Somos muy similares. Tenemos nuestros estilos, pero no hay nada que haga él que yo no pueda replicar y estoy seguro de que él diría lo mismo, no hay nada que haga yo que él no pueda replicar".

Eso sí, hay una que sí destaca y que versa en la capacidad de adaptación de cada uno: "Conocemos bastante bien los estilos de cada uno y la principal diferencia que hay es que yo tengo un estilo de pilotaje con el que puedo pilotar y superar algunas de las limitaciones del coche, que viene de muchos años pilotando este coche de Williams y aceptándolo".

"Creo que Carlos es más de 'quiero pilotar así y tenéis que darme esto', pero en el mismo contexto, estamos hablando de las mismas cosas. Similar a mi época en Red Bull", ha explicado.

En términos generales, Albon considera que junto a Sainz forman una gran pareja ya que ambos aportan su experiencia basada en sus respectivos años en Red Bull y Ferrari.

"Cuando llegué de Red Bull a Williams, tenía una lista navideña que era extremadamente larga y era 'chicos, tenemos que hacer esto, esto y esto para ser mejores'. Carlos está en esa fase de 'esto es dónde tenemos que mejorar'. Sé dónde el coche es débil, y Carlos llega a Baréin y dice que somos débiles en la curva 8, porque recuerda que el año pasado el Ferrari podía hacer eso y el Williams no. Lo que es bueno es que nada que diga él es algo que no haya dicho yo en los últimos tres años, tenemos los mismos comentarios", ha zanjado.