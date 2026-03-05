La Fórmula 1, en riesgo por el conflicto en Oriente Medio

La problemática internacional afecta también a la Fórmula 1 y MotoGP, que podrían verse obligados a modificar su calendario.

El conflicto internacional que está teniendo lugar en Oriente Medio está poniendo en duda el normal funcionamiento del calendario de Fórmula 1. La creciente situación pondría en duda la pacífica celebración del Gran Premio de Bahréin fijado para el fin de semana del 10 al 12 de abril. Mismos días que el GP de Qatar de MotoGP, que también se vería afectado.

Desde Japón, en el medio 'F1Gate' reafirman las declaraciones del medio suizo 'Blick' que asegura que la F1 está considerando la posibilidad de repetir la carrera en Suzuka dos semanas consecutivas. La prueba en el circuito japonés se celebra la semana previa y este escenario estaría en el aire.

Además de garantizar la seguridad de los miembros del 'Gran Circo' y los asistentes al evento, realizar una cita de este calibre en Oriente Medio supondría una gran problemática a nivel logístico. La posibilidad de cambiar la carrera a otro circuito distinto al de Japón requeriría un desgaste excesivo para los pilotos y equipos de la parrilla y no existe tiempo suficiente para la preparación de eventos tan multitudinarios en otros circuitos a nivel global.

MotoGP, también afectada

Una decisión que queda en manos de la FIA y la Fórmula 1 y que también tiene a los pilotos muy pendientes. En el caso de MotoGP, también propiedad de Liberty Media, es muy probable que actúe en bloque con la competición automovilística, tras las palabras de su director ejecutivo Carmelo Ezpeleta. Sin duda, un escenario de gran complejidad a resolver y que se extiende a todos los ámbitos, incluido el deporte.