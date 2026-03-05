El ex líder de Vox en Murcia insiste en que llevará al partido ante la Justicia por falsedad documental: "Mi firma es personal"

Los detalles Antelo denuncia ante los medios la usurpación de su identidad y la falsedad documental después de que su partido haya intentado expulsarle del grupo en la Asamblea murciana presentando un documento con su propia firma. "La Justicia tendrá que investigar quién ha enviado esa firma cuando yo no he sido", asegura el aún portavoz de Vox en Murcia.

El ex líder provincial de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha acusado al partido de suplantación de identidad y falsedad documental al intentar expulsarlo de la Asamblea regional. La Mesa de la Cámara decidió no tramitar el escrito del grupo parlamentario Vox debido a irregularidades. Antelo denunció que su firma fue utilizada sin consentimiento y calificó la situación de "cacicada". Aunque sigue como portavoz, la crisis ha generado tensiones. Santiago Abascal, presidente de Vox, respondió que quienes no quieran estar en el partido deberían irse, aunque Antelo criticó la falta de justificación para su expulsión.

El ex líder provincial de Vox en Murcia José Ángel Antelo ha cargado hoy contra el partido, al que acusa de suplantación de identidad y de falsedad documental para tratar de expulsarle en la Asamblea regional.

La Mesa se reunió este miércoles antes del pleno para dirimir sobre dos escritos: uno en nombre del grupo Vox solicitando la sustitución de Antelo como portavoz, y otro de Antelo comunicando que él no había firmado el documento presentado por su todavía grupo parlamentario. El acuerdo de la Mesa fue no dar trámite al escrito presentado por el grupo parlamentario Vox por no cumplir los requisitos.

La decisión de la Mesa llevó a Antelo a citar a los medios de comunicación para denunciar que su firma había sido usada sin su consentimiento, lo que iba a poner en conocimiento de sus letrados para que valoraran las acciones pertinentes.

Hoy ha insistido en ese punto. "Me llega una notificación a mi correo, tuve que verlo dos veces, hablamos de delito grave, falsedad documental", ha señalado. "No es robar un caramelo, es muy grave", ha añadido insinuando una "mala gestión" de la dirección nacional de Vox. "Si esos que presumían de ser grandes gestores son incapaces de esto, igual no son tan buenos gestores", ha criticado.

Antelo se ha mostrado muy contrariado. "Mi firma es personal, la Justicia tendrá que investigar quién ha enviado esa firma cuando yo no he sido. No sé quién ha sido", ha defendido. Una maniobra que ha calificado de "cacicada" ya que sería muy sospechoso que alguien firme una petición cesarse a sí mismo. "El que lo haya hecho tendrá que responder por esto", ha sentenciado.

Así, Antelo se mantiene a estas horas como portavoz de los de Santiago Abascal en la Asamblea regional ya que la Mesa de la Cámara, que debe tramitar su expulsión del grupo, no se ha reunido este jueves antes de la sesión plenaria de control al Gobierno.

Abascal: "Los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se pronunciaba este miércoles sobre la crisis abierta advirtiendo que "los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer".

El dirigente nacional indicaba que le parece "muy bien que cada cual defienda sus intereses interponiendo acciones legales", si bien afirmaba que no cree "absolutamente nada de los que dicen que Vox hace ese tipo de cosas".

"Los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer. Si creen que no tienen sitio en Vox, pues ciertamente las personas que están entorpeciendo el proyecto en estos momentos no lo tienen", agregaba.

Unas palabras ante las que Antelo ha recordado que Abascal tendría que explicar "por qué expulsas a una persona de un grupo, con la comunidad con más porcentaje de voto", sin expedientes abiertos ni suspendido cautelarmente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.