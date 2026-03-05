¿Puede Aston Martin saltarse algunas carreras? La salud de Fernando Alonso podría permitirlo

Las restricciones del Pacto de la Concordia obligan a los pilotos a correr cada GP. Sin embargo, si la integridad física de Alonso o Stroll se ve afectada, la FIA y la F1 estudiarán el caso.

La situación actual de Aston Martin es crítica. La escudería británica no confía en que sus pilotos puedan correr el GP de Australia al completo, y podrían verse expuestos a una sanción de gran magnitud.

Adrian Newey, ingeniero jefe de la marca, ha asegurado esta mañana que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll podrían "sufrir daños permanentes en las manos" si corren más vueltas de las que esperan.

"Fernando tiene la sensación de que no puede hacer más de 25 vueltas consecutivas sin sufrir daños permanentes en las manos. Lance piensa que no puede hacer más de 15 vueltas", afirmaba el laureado ingeniero.

Ante estas declaraciones, desmentidas por Alonso al asegurar que, en caso de optar por la victoria, "podría hacer tres horas en el coche con las vibraciones y que no me pasaría nada"; se presenta la siguiente duda: ¿Sancionarán a Aston Martin si no corren?

El argumento al que se pueden acoger los británicos reside en la salud y seguridad de Alonso y Stroll. En concreto, si el monoplaza afecta físicamente a los pilotos, ni la FIA ni la Fórmula 1 podrán presentar objeciones contra Aston Martin.

Sin embargo, el hecho de poder saltarse algunos fines de semana de carreras es una hipótesis más compleja debido a las restricciones del Pacto de la Concordia. Esta norma no permite que los pilotos de un equipo eviten correr ciertas carreras y, por lo tanto, estarían obligados a correr.

La única posibilidad por la que se les amnistiaría reside en la protección de los pilotos. En el caso de que su integridad física peligre, la FIA y la F1 estarán obligadas a plantear dicha cuestión.