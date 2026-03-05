La llamativa 'pincelada' de Fernando Alonso sobre su retirada: atención a cómo habla de su futuro

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 quiere ver las "mejoras a corto plazo" de Aston Martin para "tomar una decisión para el año que viene".

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia en el día en el que se cumplían 25 años del debut de Fernando Alonso (precisamente fue en Melbourne), al asturiano inevitablemente le iban a preguntar por su futuro.

La realidad actual de Aston Martin no es nada ilusionante, pero es cierto que de cara al futuro, si consiguen unir las piezas del puzzle, pueden revertir la situación.

Y Alonso es consciente de ello: "Tengo plena confianza en que Honda solucionará los problemas, porque ya lo hicieron en el pasado y siempre serán competitivos y un motor de primera en la Fórmula 1".

Sin embargo, Fernando sabe que su gran rival es el tiempo: "Como dijiste, el problema probablemente sea el tiempo que se requiere, y no coincide con mi trayectoria profesional, y eso está por verse".

Su contrato con la escudería de Silverstone vence al término de la presente temporada y su continuidad el año que viene está en el aire.

¿Cuándo lo decidirá?, ¿qué influirá en su decisión?, ¿está más cerca de seguir o de colgar el casco? Alonso, sin tapujos, asegura que todo dependerá de las "mejoras a corto plazo" del equipo.

"No tengo una bola de cristal para saber exactamente cuándo se solucionarán los problemas, así que sí, iremos carrera a carrera, mes a mes, y veremos, con suerte, que podemos ver mejoras a corto plazo, lo que también me ayudará a tomar una decisión para el año que viene", ha señalado.

Es decir, si Aston Martin arregla los problemas de las vibraciones, si el motor Honda es competitivo y si el chasis de Newey marca la diferencia en la segunda mitad de año, el ovetense estará mucho más cerca de seguir en 2027.