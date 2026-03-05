El conflicto de Oriente Medio preocupa a los pilotos de Fórmula 1: "Hay mucho en juego"

La tensa situación geopolítica en Oriente Medio está afectando al normal desarrollo del 'Gran Circo', lo que ha despertado inquietud en los pilotos de la parrilla que se muestran confiados con la decisión de la FIA.

El creciente conflicto en Oriente Medio está poniendo en duda el cumplimiento establecido del calendario de Fórmula 1. El Gran Premio de Bahréin que está fijado para disputarse en algo más de un mes, entre el 10 y 12 de abril, estaría en riesgo de suceder. Ante esta situación, se plantean varias alternativas aunque la decisión final recae sobre la FIA y la Fórmula 1, que cuentan con el apoyo de los pilotos.

"Todos confiamos en que tomarán la decisión correcta. Estoy seguro de que la situación cambiará a diario, y aún faltan cuatro o cinco semanas, así que no creo que nadie esté presionando con esas preguntas porque todavía queda mucho tiempo y, por supuesto, es algo que está fuera de nuestro control", declaraba George Russel, en una rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia que dará comienzo a la temporada 2026.

El director de la GPDA (Sindicato de pilotos de Fórmula 1) se mostraba involucrado con la resolución de esta problemática: "Sí, confiamos en que los que están al mando tomarán la decisión correcta y, si no es así, estoy seguro de que hay un plan B, pero no estamos preguntando y confiamos en que lo tienen todo bajo control". Otro de los directores de la asociación es el español Carlos Sainz, que también ha comentado su punto de vista.

"Creo que la Fórmula 1 y la FIA están mucho mejor informadas sobre lo que está pasando gracias a los contactos que tienen en Oriente Medio y en el resto del mundo. Estamos a merced de lo que decida hacer la cúpula directiva de este deporte, y estoy bastante seguro de que tomarán la decisión correcta cuando llegue el momento de hacerlo", ha explicado el piloto de Williams. Aunque para cerrar, llamaba a la calma por la lejanía de la cita: "Estando aún tan lejos de esa carrera, no creo que valga la pena gastar demasiada energía pensando en lo que va a pasar".

Otro de los que afirmaba que "aún es pronto" fue Ralf Schumacher, hermano de la leyenda de la Fórmula 1 Michael Schumacher, expiloto y ahora comentarista. Por último, el piloto de Alpine, Pierre Gasly se sumaba a la preocupación: "Hay mucho en juego. Tengo familiares y amigos cercanos que viven en Oriente Medio. Espero que la situación mejore, pero en última instancia, la F1 tomará la decisión que mejor nos beneficie a todos".