El joven tenista español por el que apuesta Alcaraz: "Puede ganar a cualquiera"

Rafa Jódar es el jugador madrileño de 19 años por el que apuesta el número uno del mundo. Tras coincidir en varias ocasiones con el murciano, ahora tendrán la oportunidad de enfrentarse en Indian Wells.

Carlos Alcaraz llega invicto a Indian Wells. El torneo que se celebra en California ya ha comenzado y el murciano se estrenará ya en segunda ronda ante el ganador del duelo que enfrenta a Grigor Dimitrov y Terence Atmane. Su objetivo, además de ganarlo, será aumentar la distancia en el ranking ATP con su más inmediato perseguidor Jannik Sinner.

Una de las sorpresas del torneo ha sido la invitación que ha recibido el joven español de 19 años Rafa Jódar , tras sus destellos en Australia y Acapulco donde venció a Taylor Fritz (número siete del mundo) y Cameron Norrie. Sobre el juego del madrileño, Carlos ha tenido unas bonitas palabras, tras conocerlo en la Copa Davis y en Melbourne.

"Me gusta mucho. Me gusta mucho su forma de jugar. Sin miedo. No respeta a nadie cuando entra a la pista. Fuera de ella es una persona muy agradable. Respeta enormemente a todos los jugadores del circuito. Pero una vez que entra, cree en sí mismo y puede ganar a cualquiera", expresaba el de El Palmar sobre el 103 del mundo, que se estrena este año como profesional.

El madrileño debutará en Indian Wells ante el chileno Alejandro Tabilo. Mientras tanto, el joven tenista sigue poniendo abriéndose un hueco a través del tenis profesional. Apunta a llegar lejos en palabras de Alcaraz, aunque hay que darle tiempo: "Veremos más de Rafa en un par de años...o eso espero".