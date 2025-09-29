Un juez imputa a Bartomeu y a parte de su directiva por comisiones en fichajes durante su presidencia en el FC Barcelona

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu sale de declarar como investigado ante la instructora del 'caso Negreira'

Los detalles El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona investiga las presuntas comisiones millonarias que se dieron en fichajes del club azulgrana durante su presidencia, entre los años 2014 y 2020.

Nuevo frente judicial para Josep Maria Bartomeu. El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ha acordado su citación en calidad de investigado en relación a las presuntas comisiones millonarias que se dieron en los fichajes del club durante su presidencia (2014-2020). También han sido llamados a declarar algunos de sus principales directivos, como el que fuera su número dos, Óscar Grau.

Todo nace de una denuncia interpuesta por el actual presidente del club azulgrana, Joan Laporta, hace dos años, en la que denunciaba este pago de comisiones millonarias, así como otras operaciones presuntamente irregulares. Fuentes jurídicas han confirmado a laSexta que en la denuncia se ponían de relieve el pago de comisiones por varios fichajes, entre ellos el del francés Antoine Griezmann, con un desvío de fondos que, según el actual presidente, Joan Laporta, podría haber alcanzado los 30 millones de euros.

Tras ganar en las elecciones en 2021, Laporta pidió a los socios que aprobasen los números del club y así poder liquidar la temporada 19/20, pero estos le pidieron que primero, se tenían que depurar responsabilidades, a lo que el presidente respondió con una auditoría interna para conocer la realidad del club.

Casi un año después del inicio de esta investigación, el Barça comunicó que había decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía Provincial de la Ciudad Condal por la gestión llevada a cabo por Bartomeu y las "posibles irregularidades en la gestión del club durante el último mandato presidencial".

Laporta atribuyó a Bartomeu un perjuicio al club que ascendería a 30 millones de euros, así como presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable.

