Muere el portero del Colindres Raúl Ramírez tras sufrir un golpe en pleno partido

Raúl Ramírez ha fallecido a los 19 años después de que este sábado sufriera un golpe en la cabeza en pleno partido entre el Colindres y el Revilla.

Raúl Ramírez, portero del Club Deportivo Colindres de Tercera Federación, ha fallecido a los 19 años tras sufrir un golpe en la cabeza en el partido del pasado sábado contra el Revilla.

El presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, en 'RNE', ha confirmado el fallecimiento del jugador: "No ha podido superar el golpe que tuvo. Se comunicó la muerte cerebral de Raúl, la familia está esperando para donar todos sus órganos".

El partido fue suspendido tras el choque que sufrió.

El jugador fue inmediatamente trasladado al Hospital de Valdecilla, en Santander, donde se encontraba ingresado en la UCI. Este lunes se ha confirmado su fallecimiento.

El mundo del fútbol se ha volcado con el Colindres y con la familia del jugador. La RFEF y el Real Madrid, entre muchos otros, han mandado su pésame.

"La RFEF se une al dolor de los familiares, amigos y compañeros de Raúl Ramírez Osorio, guardameta del CD Colindres fallecido en el día de hoy. Todo nuestro apoyo y ánimo al fútbol cántabro. Nadie debería irse tan pronto. Descanse en paz", dice la nota.