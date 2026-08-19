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"¡Estamos contratando!"

La surrealista oferta de Trackhouse en LinkedIn para encontrar piloto en MotoGP

El equipo de la categoría reina busca sustituto para Ai Ogura de cara a la próxima temporada... y no han podido ser más originales.

motogp

Pocas veces hemos visto en el mundo del deporte una oferta similar a la que ha realizado Trackhouse.

El equipo de MotoGP, a través de un anuncio colgado en la pared con un código QR que te lleva a una oferta en LinkedIn, anuncia que buscan piloto.

"¡Estamos contratando!", reza la oferta en el citado portal para buscar sustituto para Ai Ogura de cara a 2027.

Entre las funciones principales aparece la necesidad de conducir una moto a velocidades superiores de 350 kilómetros por hora.

Como requisitos, apetitivo por el riesgo, cero ganas de terminar fuera de los puntos y forma probada en Moto2 o Moto3.

Además, al futuro compañero de Raúl Fernández se le asegura un salario competitivo inversamente proporcional a las visitas a la grava.

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