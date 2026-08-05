Ramoncín, sobre que Infantino haya, supuestamente, prometido la final del Mundial 2030 a Marruecos: "Quiere asegurarse el mandato"

El presidente de la FIFA, según publica 'The Times', habría hecho esta promesa para asegurar que este país apoye su candidatura en marzo de 2027.

Sigue la polémica en torno al Mundial 2030 que organizaría España junto a Marruecos y Portugal. El diario 'The Times' ha publicado que Gianni Infantino le habría prometido albergar la final a Marruecos a cambio de que este le de apoyo y pueda seguir siendo presidente de la FIFA.

Marruecos, además, es el aliado más fiel del presidente de la FIFA desde que fue nombrado presidente en 2016. Ramón Márquez, 'Ramoncín', indica que Infantino es un lamebotas de Trump, "es un personaje difícil de clasificar".

"Él lo que quiere es asegurarse el mandato porque son muchos años y es mucho dinero, y es capaz de hacer cualquier cosa", añade el artista. Ramoncín cree que en el último mundial nos tendríamos que haber plantado "en aquel momento que se decidió que la Selección Iraní no podía dormir en EEUU o cuando se pidió que quitara una tarjeta roja".

Ramoncín, a pesar de que le encantaría poder ver en un Mundial en España, "yo me apartaba de esto sin dudarlo, porque no se puede hacer nada con estos señores y, menos, con estas presiones". "Esto es un chantaje", concluye, tajante, "y estamos hablando del deporte más seguido en el mundo".

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