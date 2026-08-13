Un experto en salud deportiva, atónito ante la posible participación de Carlos Alcaraz en el US Open

Stephen Smith, referente en prevención de lesiones y bienestar de los atletas, recomienda al tenista ausentarse del Abierto de Estados Unidos debido a las condiciones que presenta el torneo.

La presencia de Carlos Alcaraz en el US Open todavía sigue siendo una incógnita dentro del circuito ATP. El tenista español continúa recuperándose y entrenando a contrarreloj para llegar en forma al Abierto de Estados Unidos, pero es incierto si podrá jugar debido al periodo que ha estado fuera de las pistas.

A pesar de haberse ausentado de los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati para llegar más preparado al último Grand Slam del calendario, muchos recomiendan a Carlitos no acudir al prestigioso torneo y retrasar un poco más su regreso.

"Creo que el US Open agrava casi todos los riesgos para la salud a la vez: calor y humedad extremos en Nueva York, la superficie más dura del circuito, partidos al mejor de cinco sets que pueden durar cuatro o cinco horas", señala Stephen Smith, experto en prevención de lesiones y bienestar de los atletas, en una entrevista con 'Tennis365'.

En concreto, Smith apunta a las condiciones climatológicas y a la cantidad de sets como un condicionante que podría perjudicar a Alcaraz. "Para un jugador que ha estado inactivo durante un período de tiempo significativo, cabría esperar que probablemente jugara más sets de lo normal, dado el talento que posee", añade el experto.

Por último, ha resaltado la impresión que le resultaría verle jugando en Nueva York, teniendo en cuenta lo paciente que ha sido durante los últimos meses, ausentándose de grandes torneos para volver mejor. "Teniendo en cuenta la paciencia que han demostrado, me sorprendería verlo en el Abierto de Estados Unidos", sentencia Smith.

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