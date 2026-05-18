Un piloto de F1 revela el inaudito episodio que vivió con el FBI durante el GP de Miami

Valtteri Bottas ha contado en el podcast 'What's Next?' cómo le robaron su coche y las autoridades tuvieron que intervenir hasta localizarlo en una zona "peligrosa" de Miami.

El GP de Miami del pasado mes de abril ha dejado un extraño episodio para un piloto de la parrilla, el cual tuvo que lidiar con el FBI. Más allá de la carrera, Valtteri Bottas vivió una situación de película al ver cómo su vehículo había sido robado.

En concreto, el piloto finlandés de Cadillac ha revelado en el podcast 'What's next?' cómo unos delincuentes le robaron un coche en su residencia temporal de Fort Lauderdale en Miami Beach, mientras él se encontraba allí junto a su agente, Paul Harris.

"Me desperté el sábado por la mañana; estuve en la ducha unos 15 minutos antes de salir para el circuito. Entonces Paul Harris, que también se alojaba en el Airbnb, me llamó. Y yo le dije: '¿Hola? ¿Por qué me llamas? ¡Estoy al lado!'. Me respondió: 'Ah, te preguntaba dónde habías ido'. Le dije: '¿Qué quieres decir?'", explica Bottas, detallando cómo se percató del robo.

El Cadillac Escalade, vehículo robado que pertenecía al piloto, no solo fue la única pérdida de Bottas, ya que en su interior se encontraba su acreditación para el paddock del circuito. "El coche ha desaparecido. No me lo podía creer. Salí y abrí la puerta. La Escalade había desaparecido. Las llaves seguían dentro, sobre la mesa", añade el piloto.

Por suerte para Valtteri, su propia escudería le pudo proporcionar un vehículo igual para llegar al circuito, mientras las autoridades comenzaron una investigación para localizar el Cadillac. Incluso, el FBI llegó a intervenir en la búsqueda, encontrando el coche abandonado en una zona "peligrosa".

"Obviamente, iba a llegar tarde al circuito porque teníamos que buscar otro medio de transporte. Pero, por suerte, nos enviaron otra Escalade, nos llevó al circuito y entonces pensé: '¡Ah, mi pase de paddock estaba en el coche!'. No tenía pase de paddock. En fin, encontré una solución. El FBI intervino", cuenta Bottas.

Por último, el veterano piloto ha revelado algunos detalles de la investigación que le proporcionaron las autoridades. "El coche, al día siguiente, apareció abandonado en algún lugar peligroso, en una zona de alta criminalidad. Es triste que hayamos perdido el coche, ¡pero es genial!", concluyó Bottas en el podcast.