"Que la gente opine lo que tenga que opinar"
"Cuando firmé por Aprilia era un desastre... y estoy líder": Jorge Martín defiende su apuesta por Yamaha
El piloto madrileño ha hecho un gran recorrido por su situación actual dentro de MotoGP, analizando sus objetivos para esta temporada y el cambio de equipo que protagonizará al término de este año.
Jorge Martín está firmando este 2026 una impresionante vuelta a MotoGP. Después de un año donde no pudo defender el título por problemas físicos, el piloto de Aprilia es líder del Mundial de MotoGP a pesar de ser "otro Jorge distinto" al que obtuvo su primera victoria en Silverstone hace cinco años: "He tenido que madurar mucho más que una persona normal. A veces hay que tener que tirar de ese Jorge, por las ganas que tenía".
El originario de San Sebastián de los Reyes reconocía en sí mismo una "necesidad de demostrar" su habilidad como piloto, especialmente tras sufrir graves lesiones: "Han sido momentos muy malos, pero me han hecho mejorar. No me arrepiento y es lo que me ha llevado hasta aquí". Luego comentó el cambio de mentalidad sufrido tras un "duro" 2025.
"Ahora es encontrar ese hambre y esas ganas que tenía antes de haber ganado, que era muy único objetivo, mi única obsesión. Una vez ganado, la historia cambia; tienes que cambiar un poco el objetivo, no tanto en resultados, sino en enfocarte en ti como persona y en ser mejor", aseguraba 'Martinator'. Todo esto mientras afronta sus últimas carreras sobre una Aprilia.
"Tampoco hay que ser amigos (con Aprilia). Ellos quieren ganar; yo quiero ganar. Lo importante es que tengamos claros nuestros roles y rememos en la misma dirección; no nos interesa a ninguno llevarnos mal... Creo que hemos encarrilado mucho la relación", compartió Jorge, demostrando un compromiso aún presente con la escudería de Noale en sus palabras a 'DAZN'.
Martín tampoco durá de que el título de este año se disputará "en igualdad de condiciones", a pesar de su salida: "Confío en Fabiano (Sterlacchini). Me da todo lo que está en sus manos para ayudarme a mejorar. A principio de año me dijo: 'Quiero volver a sacar a ese Jorge de 2024, quiero volver a sacar todo el talento'. En gran parte lo ha conseguido. Confío en que lo va a seguir haciendo hasta el último día que estemos juntos". Aunque Martín asegura, ha tomado la decisión de ir a Yamaha "pensando en lo mejor para él y su familia".
La dificultad de cambiar de equipo para Martín
Ahora que el español afrontará un nuevo reto en otro equipo, ha recordado su movimiento a Noale hace unos años: "Cuando firmé por Aprilia era un desastre, dónde iba con una Aprilia, que no habían ganado nunca y estoy líder. El año que viene o en dos años, que la gente opine lo que tenga que opinar". Y se apoyó en la situación que vivió Márquez al abandonar Repsol Honda en su día: "En eso Marc tiene ventaja, ganó más que yo. Cuando ya has ganado, es diferente. Recuerdo cuando no había ganado, las dudas que tenía, se te cierra el culete, es muy difícil. Tengo esa ventaja, así que espero que cuando llegue esa oportunidad no me pase, no sé si la voy a tener el año que viene o el siguiente".
Y finalmente Martín cerró comentando el nuevo pilar en su vida que le está ayudando a seguir peleando por el Mundial: "Dicen: 'Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?'. Es una parte de mí. Cogió fuerza dentro de mi vida. Me siento más apoyado de lo que me sentía antes. Todo es un aprendizaje". Así concluyó el piloto, con más fuerza que nunca de repetir su título de campeón mundial.
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