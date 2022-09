El Gran Premio de Italia tuvo un caótico final. Daniel Ricciardo abandonó a seis vueltas del final y la FIA tardó en retirar el coche del australiano y no reanudó la carrera pese a que el McLaren fue sacado de la pista dos vueltas antes del final. Pilotos, equipos y aficionados criticaron la decisión de los comisarios, pero la FIA ha salido a defenderse.

Esto provocó el enfado y crítica de muchas personas. Charles Leclerc se quejó por radio que la pista estaba limpia y se podía reanudar la carrera. Mattia Binotto, jefe de equipo de Ferrari, dijo que la FIA debía hacer mejor su trabajo. Hasta Max Verstappen y Red Bull, ganadores del gran premio disputado en Monza, no entendían que la carrera no se hubiese reanudado.

Las múltiples críticas han llevado a la FIA a salir al paso y dar explicaciones. Un portavoz de la organización justificó la tardanza en retirar el monoplaza de Ricciardo: "Aunque se hizo todo lo posible para recuperar el coche número 3 lo más rápido posible y reanudar la carrera, los comisarios no pudieron poner el coche en punto muerto y empujarlo hacia la vía de escape".

"Como la seguridad de la operación de retirar el coche es nuestra única prioridad y el incidente no fue lo suficientemente importante para requerir una bandera roja, la carrera terminó bajo el coche de seguridad siguiendo los procedimientos acordados entre la FIA y todos los competidores", afirmó este mismo portavoz sobre el motivo por el que no se reanudó la carrera.

En estas declaraciones no hay una justificación clara sobre por qué no se reinició la marcha tras extraer el coche de Ricciardo más allá de explicar la opción de la bandera roja, pero sí recalcaron que aunque la acción se produjese justo en la recta final de la carrera, esto no afectó a la decisión: "El momento dentro de una carrera del coche de seguridad no tiene ninguna relación con ese procedimiento".

Esta es la explicación que da la FIA a toda la situación que se ha producido en la parte final del Gran Premio de Italia. Específica con la parte de que incumbe a la retirada del McLaren, no tanto para justificar el motivo por el que no se reanudó la carrera.