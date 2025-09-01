Lawson señala a Carlos Sainz: "Que haga los comentarios que quiera, pero no es mi culpa"

El de Racing Bulls dice que Carlos le arruinó la carrera de Zandvoort: "Las reglas están así escritas y todos las conocemos".

Carlos Sainz cargó contra Liam Lawson después de ser sancionado en Zandvoort. Dijo que fue el de Racing quien decidió chocar: "Ha decidido que era mejor abrir el volante y chocar antes que aguantar un paralelo...". Pero el de Nueva Zelanda no está de acuerdo. Ni mucho menos.

Respondió Lawson con un mensaje muy claro: hubiera preferido que Carlos hablara con él cara a cara y no ante los medios de comunicación.

"Estoy seguro de que no está contento. Yo tampoco lo estoy... me arruinó el día, pero las reglas están escritas así y todos las conocemos. Este año me ha pasado a mí también: iba a adelantar y pensé que me darían espacio, no lo hicieron y recibí penalización. Son cosas de las que se aprende", dijo el de Racing Bulls.

Y cargó directamente contra Carlos: "Puede hacer todos los comentarios que quiera. Ojalá viniera y hablara conmigo en lugar de contárselo a todo el mundo. Pero si fuera mi culpa, habría recibido una penalización. Entiendo su frustración. No queremos estar en estas situaciones, pero es como están escritas las normas".

Se quedó sin puntos... como Sainz. Pero él no fue sancionado. El español recibió un castigo de diez segundos que le dejó lejos de las mejores posiciones.

Fue decimotercera precisamente por detrás de Lawson. En las últimas vueltas volvieron a luchar y esta vez, afortunadamente, no se tocaron. Saltaron chispas, una vez más, por las maniobras del ex de Red Bull.