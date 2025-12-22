Ferrari escucha las exigencias de Lewis Hamilton y se plantea apartar a su ingeniero de pista

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, dice que están "evaluando todas las opciones" cuando le preguntan por la posible salida del ingeniero de pista de Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton y Riccardo Adami, su ingeniero de pista en Ferrari, no han conectado. Se han podido escuchar mensajes tensos entre ambos, sobre todo por parte del piloto británico. Y ahora en la escudería se plantean cambios, escuchando así las exigencias de su piloto.

En 'Corriere della Sera', Fred Vasseur, jefe de Ferrari, ha apuntado que están "evaluando todas las opciones" cuando le han preguntado por la posible salida de Adami como ingeniero de pista.

"Subestimé la magnitud del cambio. Durante 20 años, estuvo ligado al mundo de Mercedes. Para él, todo era diferente: la cultura, los métodos, el software, los componentes, la gente. Y si no siempre estás a la cabeza en todos los aspectos, pierdes décimas. La diferencia entre un quinto y un decimoquinto puesto este año fue mínima", explica Vasseur una vez que ha finalizado la temporada.

"Necesitamos mejorar nuestra colaboración... él necesita intentar sacar más provecho de su coche. Cada detalle cuenta", dice el jefe de Maranello.

Cree que "entenderse mejor" es la clave: "También se trata de entendernos mejor... nos conocemos mejor con el otro lado del garaje, de saber qué necesita Lewis, qué quiere. Yo también necesito entender lo que quiere".

Ferrari escucharía así las peticiones del siete veces campeón de la F1, que parece no haberse adaptado a las indicaciones de su ingeniero.