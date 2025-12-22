Ahora

La previsión del tiempo

Nieve y mucho frío en la mitad norte peninsular con avisos en cinco comunidades autónomas

El dato La cota de nieve estará entre los 800/1000 metros, tendiendo a subir a lo largo del día hasta los 1.000/1200 metros en el norte y a los 1200/1500 metros en el resto.

Una vaca pasea en el paisaje nevado de Chandrexa de Queixa (Ourense)Una vaca pasea en el paisaje nevado de Chandrexa de Queixa (Ourense)Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes precipitaciones puntualmente fuertes en los litorales del norte y nevadas, en general débiles, en zonas de la mitad norte peninsular que pueden darse en cotas bajas. Se prevé que la masa de aire frío siga sobre la península y Baleares dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos.

Las precipitaciones afectarán, por un lado, a las fachadas atlánticas y oeste peninsular y, por otro, un frente en el Mediterráneo dejará lluvias en Baleares y la costa norte de Cataluña.

Nevará de forma débil en los principales entornos montañosos del norte del país, sin descartar que nieve también en regiones aledañas, especialmente de la meseta norte, este de la sur y del nordeste peninsular.

La cota de nieve estará entre los 800/1000 metros, tendiendo a subir a lo largo del día hasta los 1.000/1200 metros en el norte y a los 1200/1500 metros en el resto. Es probable que en el Pirineo central y oriental la cota se mantenga o disminuya por debajo de 1000 metros.

En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto. Bancos de niebla matinales en las vegas de los principales ríos del suroeste. Predominarán los aumentos en las temperaturas máximas en la mitad oeste peninsular y los descensos en la este, Baleares y Melilla.

Viento y mínimas en descenso

Las mínimas en descenso en el este de la península y Baleares, pocos cambios en el resto y leves aumentos en el noroeste. Además, se prevén heladas en amplias zonas de interior peninsular y sierras del sureste, y serán localmente moderadas en la meseta norte y localmente fuertes en montañas del Pirineo.

Predominarán los vientos moderados del oeste y noroeste en la península y Baleares, llegando a fuertes con rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico; moderados, temporalmente fuertes, en el sur peninsular, Golfo de Valencia y Baleares.

Asimismo, viento moderado en otras zonas de litoral o en interiores del Levante y tercio sureste; en general se prevén flojos en interiores del oeste y extremo norte.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La derecha roza el 60% tras la debacle del PSOE, pero Guardiola sigue atada a Vox
  2. Barómetro laSexta | El PP ganaría unas elecciones generales con el 33,5% de los votos y superaría al PSOE por seis puntos
  3. La Lotería de Navidad, paso a paso: así es el protocolo del sorteo del 22 de diciembre
  4. Ni morenas, ni hispanas y que no llevasen tacones: el asqueroso patrón de chicas que Epstein pedía para sus fiestas
  5. Estados Unidos intercepta el segundo petrolero en dos días frente a las costas de Venezuela
  6. Entre palés y tiendas de campaña: los inmigrantes desalojados de Badalona enfrentan su quinta noche a la intemperie