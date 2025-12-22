Nieve y mucho frío en la mitad norte peninsular con avisos en cinco comunidades autónomas

El dato La cota de nieve estará entre los 800/1000 metros, tendiendo a subir a lo largo del día hasta los 1.000/1200 metros en el norte y a los 1200/1500 metros en el resto.

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para este lunes lluvias intensas en los litorales del norte y nevadas leves en la mitad norte peninsular, con posibilidad de nieve en cotas bajas. Una masa de aire frío persistirá sobre la península y Baleares, provocando cielos nublados. Las lluvias afectarán a las fachadas atlánticas y el oeste peninsular, mientras un frente en el Mediterráneo traerá precipitaciones a Baleares y la costa norte de Cataluña. En Canarias, se esperan intervalos nubosos con lluvias al norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas máximas subirán en la mitad oeste y bajarán en el este, Baleares y Melilla. Los vientos serán moderados a fuertes en varias regiones, con mínimas en descenso y heladas en el interior.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes precipitaciones puntualmente fuertes en los litorales del norte y nevadas, en general débiles, en zonas de la mitad norte peninsular que pueden darse en cotas bajas. Se prevé que la masa de aire frío siga sobre la península y Baleares dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos.

Las precipitaciones afectarán, por un lado, a las fachadas atlánticas y oeste peninsular y, por otro, un frente en el Mediterráneo dejará lluvias en Baleares y la costa norte de Cataluña.

Nevará de forma débil en los principales entornos montañosos del norte del país, sin descartar que nieve también en regiones aledañas, especialmente de la meseta norte, este de la sur y del nordeste peninsular.

La cota de nieve estará entre los 800/1000 metros, tendiendo a subir a lo largo del día hasta los 1.000/1200 metros en el norte y a los 1200/1500 metros en el resto. Es probable que en el Pirineo central y oriental la cota se mantenga o disminuya por debajo de 1000 metros.

En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto. Bancos de niebla matinales en las vegas de los principales ríos del suroeste. Predominarán los aumentos en las temperaturas máximas en la mitad oeste peninsular y los descensos en la este, Baleares y Melilla.

Viento y mínimas en descenso

Las mínimas en descenso en el este de la península y Baleares, pocos cambios en el resto y leves aumentos en el noroeste. Además, se prevén heladas en amplias zonas de interior peninsular y sierras del sureste, y serán localmente moderadas en la meseta norte y localmente fuertes en montañas del Pirineo.

Predominarán los vientos moderados del oeste y noroeste en la península y Baleares, llegando a fuertes con rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico; moderados, temporalmente fuertes, en el sur peninsular, Golfo de Valencia y Baleares.

Asimismo, viento moderado en otras zonas de litoral o en interiores del Levante y tercio sureste; en general se prevén flojos en interiores del oeste y extremo norte.

