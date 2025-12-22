El CEO de Red Bull, tranquilo con el futuro de Verstappen: "Max terminará su carrera con nosotros"

Oliver Mintzlaff ha confirmado que el piloto neerlandés seguirá corriendo para ellos, pese a los rumores sobre una posible salida tras la marcha de Helmut Marko y su cláusula de rendimiento.

Max Verstappen ha terminado su undécima temporada en la Fórmula 1 a las puertas de conseguir su quinto campeonato. Tan solo dos puntos de diferencia han bastado para que el piloto neerlandés no haya culminado un año espectacular con remontada incluida.

El de Red Bull no comenzó el año con buen pie, quedando decenas de puntos por detrás de Oscar Piastri y Lando Norris. Sin embargo, el tetracampeón supo reponerse, y pese a la crisis interna que han tenido los de Milton Keynes con el despido de Christian Horner a mitad de temporada, llegó al GP de Abu Dhabi con muchas posibilidades de salir campeón del mundo de nuevo.

Su futuro aún es incierto. Verstappen tiene contrato con la escudería austriaca hasta 2028, aunque la salida de Horner y el anuncio de la retirada de Helmut Marko, hombre de confianza de Max, han alimentado los rumores de una posible salida del neerlandés próximamente.

No obstante, Oliver Mintzlaff, CEO de Red Bull, descarta que dicha hipótesis llegue a buen puerto. "Max siempre quiere ganar y tener el mejor coche posible. Mientras Max sienta que estamos trabajando y haciendo todo lo posible para ello, creo que seguirá siendo leal", afirma confiado Oliver en una entrevista con 'De Telegraaf'.

"Siento que hay una enorme apreciación y lealtad por ambas partes y no tengo ninguna duda de que Max Verstappen acabará su carrera en Red Bull. Max es un tipo estupendo, no es una diva. Insisto, estoy seguro de que se quedará con nosotros para siempre", añade Mintzlaff recalcando el compromiso del neerlandés con su escudería.

Cláusula de rendimiento

Uno de los factores que más se ha comentado dentro de la posible salida de Verstappen de Red Bull ha sido la famosa cláusula de rendimiento que se encuentra en el contrato entre el piloto y el equipo austriaco, y que el propio Max podría activar para cambiarse de escudería.

"Lo que es importante decir es que no tengo miedo de ninguna cláusula de rendimiento en su contrato. Lo más importante para un atleta es ver a todo el equipo darlo todo y creo que Max está impresionado con la forma en la que los resultados y el ambiente de equipo han llegado este año", recalcaba el CEO de Red Bull sobre dicha cláusula.

Por último, Mintzlaff confirma que Verstappen acabará con ellos, pese a que otros equipos y pilotos puedan tentarle para que fiche por ellos. "No puedo hablar por otros equipos, pero me baso en lo que siento y veo. Max ya no tiene 15 años. Es lo suficientemente mayor y sensato como para expresar lo que quiere. Cuando hablo con él, me dice que su objetivo es terminar su carrera con nosotros", sentencia Oliver.