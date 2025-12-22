El PP asume que la abstención de Vox en Extremadura le saldrá cara

Los detalles La candidata del PP solo logra un escaño más que en las anteriores elecciones y necesitará seguir ligada a Vox, al menos con la abstención de la ultraderecha, para seguir al frente del gobierno extremeño. Los populares asumen que el apoyo de los de Abascal les saldrá caro, aunque estos aseguran que no van a pedir entrar en el Gobierno.

El día después de las elecciones en Extremadura, la derecha analiza la victoria de María Guardiola. Este lunes los 'populares' insisten en destacar el "batacazo" sin precedentes del PSOE frente a la candidata de la derecha, que suma más que toda la izquierda junta.

Sin embargo, reconocen que Guardiola no se libra de Vox, y aunque solo necesitaría la abstención de la ultraderecha para gobernar, asumen que les va a salir cara. Lo que es ya seguro es que los de Santiago Abascal pedirán la presidencia de Asamblea, presencia en organismos públicos y senadores por designación autonómica. Además de medidas específicas contra el Pacto verde, la inmigración ilegal, bajada de impuestos y retirar las subvenciones a los sindicatos. También, en la línea con lo hecho por Pérez Llorca en la Comunitat valenciana, exigirán un discurso público y solemne en el que compren los marcos de la ultraderecha.

No obstante, fuentes de Vox a laSexta señalan que no contemplan pedir la entrada en el Gobierno de Guardiola y que su estrategia es a largo plazo. En público, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, reivindicaba este domingo, tras conocer los resultados, a su partido como "el ganador real" de los comicios, al tiempo que aseguraba que defenderá "cada voto" con "uñas y dientes".

"Extremadura ha hablado para decir alto y claro que quiere más Vox, mucho más Vox, el doble de Vox y más del doble de Vox", clamaba Fernández Calle tras haber obtenido, con el 99,98 por ciento de los votos escrutados, un 16,9 por ciento de los sufragios.

En concreto, Vox ha conseguido en la Asamblea de Extremadura un total de 11 diputados, de los 65 que conforman la sede del Legislativo autonómico. De este modo, los de Abascal crecen en seis escaños respecto a los cinco que obtuvieron en los comicios del año 2023.

Mientras, la candidata del PP de Extremadura, María Guardiola, proclamaba su victoria "incontestable". Ha obtenido más del 43% de los votos, pero se ha quedado lejos de la mayoría absoluta que le permitiría gobernar sin apoyos. Y así, avanzaba que comenzará una ronda de contactos con el resto de fuerzas parlamentarias para conformar "lo antes posible" un gobierno "estable" para "seguir liderando el cambio" iniciado en 2023.

La líder del PP, que ha subrayado que el PP, con 29 escaños (la mayoría absoluta son 33), logra once más que la siguiente fuerza política, el PSOE, con 18 (han perdido 10 escaños), ha conseguido obtener "la confianza mayoritaria" de la comunidad autónoma. "Que no quepa ninguna duda que vamos a seguir liderando el cambio", ha proclamado.

Sobre posibles pactos de cara a la investidura, a la que ha asegurado que se presentará, señalaba que comenzará por el líder de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, quien la ha llamado para felicitarla, y después seguirá con Vox, tercera fuerza política de la región.

En este punto, desvelaba que no ha recibido ninguna felicitación de este partido y que no sabía, bromeaba, si tendría que hablar con el candidato, Óscar Fernández, o el líder nacional del partido, Santiago Abascal, a quien le pideo que haga una "lectura sosegada" de las urnas al tiempo que le insta a "favorecer el cambio y no bloquear".

"Las urnas han dicho claramente que no se bloquee Extremadura porque hay un claro ganador de las elecciones y ese es el Partido Popular. Tenemos la confianza mayoritaria para seguir, continuar con el cambio social y económico que iniciamos hace dos años", subrayaba en su primera intervención tras el escrutinio.

