Una leyenda del tenis analiza el futuro de Alcaraz sin Ferrero: "Tiene tal nivel de juego..."

El exdirector de Roland Garros, Guy Forget, apunta a las tensiones dentro de su equipo como el origen de su ruptura con Ferrero, y asegura que "va a necesitar tiempo para reencontrar su equilibrio".

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero eran la pareja tenista-entrenador más exitosa del momento. En siete años de colaboración, los dos españoles habían conseguido 24 títulos de la ATP, entre los cuales destacan seis Grand Slams, y que el murciano sea número 1 del mundo hasta en dos ocasiones.

Sin embargo, esta asociación se ha acabado en medio de las negociaciones de la renovación del contrato de Ferrero con el tenista. Muchas son las teorías que apuntan al motivo de la separación, aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado la verdadera causa de su ruptura.

Además de especular, muchas personalidades del tenis como Feliciano López, Greg Rusedski o Andy Roddick han opinado acerca de cómo afrontará Carlos el 2026 con la vista puesta en el Open de Australia, único gran torneo que aún no ha ganado. Sobre su futuro sin Ferrero, ha hablado Guy Forget, excapitán francés de la Copa Davis y exdirector de Roland Garros.

"La colaboración era más que fructífera. Todos sabemos cuánto le debe Alcaraz a Ferrero. Cuando una colaboración va tan bien, con tan buenos resultados, uno siempre se pregunta: ¿será mejor la continuación? Lo cierto es que resultará difícil superarlo", desgranaba la leyenda francesa del tenis en una entrevista para el medio galo 'Tennis'Actu'.

Se ha apuntado al tema económico como el origen de la separación entre el tenista y su entrenador, aunque para Forget sería "extraño", teniendo en cuenta la cantidad de dinero que gana y genera el murciano. "A mí, hipotéticamente, el motivo económico me parecería un poco extraño. Si un jugador está generando, no sé, 30 millones de euros por año... pagar a su entrenador 800.000 euros o un millón y medio... es más lo que vas a ganar con su ayuda que lo que 'pierdes'", añade el francés.

Sobre el rendimiento de Alcaraz y la posibilidad de que sin Ferrero pueda perder o bajar su nivel, el exdirector del torneo francés duda que Carlitos "pierda su tenis", aunque señala que "va a necesitar algunas semanas, quizás menos, para reencontrar su equilibrio".

"Cambiar este tipo de cosas con 22 años puede ser desestabilizante. Alcaraz tiene tal nivel de juego —está una marcha por encima del resto, junto con Sinner— que no le veo que vaya a 'perder' su tenis'. Ahora mismo puede llegar a una final con Sinner, y en otros lugares rendir algo menos que en el pasado", sentencia Guy Forget sobre el rendimiento a futuro de Alcaraz.

Tensiones acumuladas en su staff

Además de hablar sobre el tema económico como el motivo de la ruptura con Ferrero, el francés asegura que "las tensiones que pueda haber acumuladas" tendrían más sentido como la causa de la separación. "Con razón o sin ella, acaban desgastando una relación. Y muchas veces no es con el propio jugador. Me parece una pena que una colaboración de tanta confianza y tan buenos réditos; un campeón joven, 22 años, que lo ha ganado todo con su mentor... De golpe, el equilibrio se rompe", comenta Forget.

Por último, el excapitán francés ha comparado la situación de Alcaraz con la de Rafael Nadal y su staff. "Si miras a un jugador como Rafael Nadal, se ha pasado años, incluso alguna década, con el mismo staff: preparadores, fisios, entrenadores, su tío Toni. En ocasiones estaba también Francis Roig, o Carlos Moyà, que sustituían a Toni por temas de viajes. Todo eso daba a Nadal serenidad, confianza", concluye Guy.