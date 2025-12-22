El jefe de Ducati se queda con el lado humano de Marc Márquez: "Crea un ambiente..."

Gigi Dall'Igna, jefe de ingenieros de Ducati, desvela que Marc ha traído un "ambiente muy positivo" a la marca desde su llegada.

Marc Márquez ha conquistado su noveno campeonato del mundo con Ducati. Pero en el equipo no sólo destacan lo deportivo, también lo humano. Gigi Dall'Igna, el jefe de ingenieros, ha hablado del "ambiente positivo" que ha creado el piloto de Cervera desde su llegada.

En 'DAZN', el ingeniero habla del "ambiente positivo": "Es muy importante en un entorno competitivo".

"Marc es, ante todo, una persona muy humana que sabe manejar bien las relaciones con los demás y crear a su alrededor un ambiente positivo, y creo que eso es algo muy importante en un entorno competitivo", sostiene Gigi sobre el piloto de Cervera.

En Ducati siempre han tenido una filosofía muy característica: "Nosotros tenemos nuestra filosofía, tenemos nuestra mentalidad y, por así decirlo, hemos intentado mantener siempre esa filosofía y esa mentalidad, independientemente de las personas que lleguen, ya sea Lorenzo, Dovizioso o Bagnaia".

"Y creo que eso es, en cualquier caso, una de las fortalezas que tenemos. Por eso, pienso que no ha cambiado tanto. Pero, sin duda, ha llegado un fuera de serie importante", apunta Dall'Igna.

Marc tiene un año más de contrato con Ducati, hasta finales de 2026. En la siguiente temporada saldrá al mercado. Y aunque la marca italiana será muy atractiva, nadie sabe qué moto será la más rápida con las nuevas normas de MotoGP.