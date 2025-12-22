"Él no juega partidos, juega puntos"
Una tenista toma a Rafa Nadal como referente: "Deberías jugar cada punto al máximo"
La tenista rumana Sorana Cirstea, además de anunciar su retirada en 2026, asegura que la mentalidad del manacorí ha sido un factor clave en la mejoría de su nivel.
Hace más de un año que Rafael Nadal anunció su retirada del tenis tras más de 20 años jugando al máximo nivel. El manacorí se retiró en lo más alto con 92 títulos, entre los cuales 22 son Grand Slams, y siendo considerado por muchos como el tenista más grande de la historia, junto a Roger Federer y Novak Djokovic.
Sin embargo, pese a haber dejado de jugar, su influencia sigue presente en las pistas y en miles de tenistas que sueñan con llegar a lo más alto. Entre las muchas personas que elogian al integrante español del 'Big Three', la tenista rumana, Sorana Cirstea, ha confesado tomar a Rafa y su mentalidad como referente en su forma de jugar.
"Mira a Nadal. Él no juega partidos, él juega puntos. Él juega cada punto al 1000% de intensidad. Ni siquiera deberías saber el marcador algunas veces, solo deberías jugar cada punto al máximo", explica Cirstea en el podcast 'Tennis Insider Club'.
La actual número 43 del mundo ha anunciado también que se retirará en 2026, y repasando su trayectoria ha recordado cómo fijarse en Nadal le ha ayudado a cambiar su carrera por completo. "Más tarde en mi carrera he logrado cambiar eso, y jugando así se disfruta mucho más. Cuando entras a pista tienes que luchar, no importa lo que te haya pasado ese día. No tengo que jugar siempre de diez para ganar, a veces un siete es más que suficiente", añade Sorana.
Por último, la tenista rumana ha confirmado que aún cuenta con "objetivos para 2026", y que quiere poner punto final a su carrera "con la cabeza alta". "No quiero terminar mi carrera porque mi ranking no sea lo suficientemente bueno para jugar grandes torneos. Me retiro yo, no me retira el tenis", concluye Cirstea en el podcast.