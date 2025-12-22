Sánchez anuncia a Milagros Tolón como nueva ministra de Educación y Deportes y a Elma Saiz como portavoz del Gobierno tras la salida de Alegría

¿Qué ha dicho? Sánchez ha anunciado los cambios en el Ejecutivo tras la salida de Alegría en una breve declaración institucional desde Moncloa sin referencias a las elecciones en Extremadura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado cambios en su gabinete tras la salida de Pilar Alegría, quien se presentará a las elecciones autonómicas en Aragón. Milagros Tolón será la nueva ministra de Educación, destacando su experiencia como alcaldesa de Toledo y su trayectoria en el ámbito educativo. Elma Saiz asumirá la portavocía del Gobierno, cargo que ocupará con energías renovadas para afrontar la segunda mitad de la legislatura. Sánchez ha elogiado el trabajo de Alegría, resaltando su contribución en educación y su impulso a leyes transformadoras, deseándole éxito en su candidatura en Aragón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado a Milagros Tolón como nueva ministra de Educación y Elma Saiz como nueva portavoz del Gobierno tras la salida de Pilar Alegría como ministra portavoz y titular de Educación, Formación Profesional y Deportes para concurrir a las elecciones autonómicas en Aragón, convocadas para el próximo 8 de febrero.

Así lo ha anunciado Pedro Sánchez este lunes en una declaración institucional para informar sobre los cambios que se van a producir en el Gobierno. En la comparecencia, en la que no ha mencionado los resultados de este pasado domingo en las elecciones en Extremadura, Sánchez ha alabado el trabajo de estas tres mujeres.

Sobre Pilar Alegría, Sánchez ha hecho hincapié en que "ha hecho grandes cosas al frente del Ministerio, ha liderado el mayor esfuerzo inversor en décadas en materia educativo, con dotaciones récords en becas, dignificación de las condiciones de las y los docentes". Además, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que Alegría "ha impulsado grandes leyes transformadoras, como la ley del deporte, una apuesta por la inclusión y el deporte femenino, o la Formación Profesional, con la que hemos logrado dignificar una oferta formativa clave para el presente y el futuro de nuestro país".

En conclusión, Sánchez ha alabado la "hoja de servicios sobresaliente" de la ministra antes de dar el salto como candidata a presidir Aragón. "Le deseo todo lo mejor en su tierra", ha indicado. Así, ha anunciado que "este legado tendrá continuidad en la mujer que asume la cartera Milagros Tolón", quien es licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Magisterio.

"Su trayectoria ocupa un lugar destacado en la docencia en la escuela de adultos de Toledo. A lo largo de su carrera ha adquirido conocimiento y experiencia en todos los niveles institucionales del país. Ha sido la primera mujer alcaldesa de Toledo, diputada en las Cortes y ha sido delegada del Gobierno hasta la actualidad", ha indicado Sánchez. Además, ha destacado su "bagaje fundamental" y a augurado que "será una gran ministra".

Por su parte, la portavocía la asumirá la ministra Elma Saiz, quien forma parte del Gobierno desde 2023. "Es una gran ministra", ha indicado Sánchez. De esta manera, Saiz asume una "nueva responsabilidad para ser voz en esta segunda mitad de la legislatura". "El Gobierno de coalición afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilar cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y humildad. Y con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea", ha añadido Sánchez.

