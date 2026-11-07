España se proclama campeona del mundo de pádel femenino tras vencer a Argentina

'La Roja' revalidó el título ante 'la Albiceleste' en una final que dominó de principio a fin. Gemma Triay y Paula Josemaría consiguieron el punto definitivo que coronó a España.

España vuelve a reinar en el pádel femenino. El combinado nacional se ha impuesto a Argentina en una final en la que las de Carolina Navarro han dominado de principio a fin, a pesar de una pequeña rebelión albiceleste en el segundo y definitivo partido.

Ari Sánchez y Andrea Ustero firmaron el primer punto de España con un doble 6-3 ante Aranza Ossoro y Martina Fassio. La dupla española fue muy superior a la argentina y consiguió dar el primer paso hacia el título de manera firme.

Gemma Triay y Paula Josemaría sufrieron algo más contra Delfi Brea y Paula Jensen. La menorquina y la extremeña se apuntaron el primer set con un contundente 6-2 pero no fueron capaces de cerrar una segunda manga que se terminó decidiendo en el 'tie break'.

Fueron Brea y Jensen las que se apuntaron el desempate para llevar la decisión del título o de un tercer partido al último set. Josemaría y Triay volvieron a recuperar sensaciones para cerrar la final y el Mundial en un último set por 6-3

España revalida la corona Mundial y se sigue postulando como la gran potencia de pádel femenino en el mundo. Las generaciones van pasando y el talento del pádel español no da tregua a que haya igualdad en las grandes competiciones.

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