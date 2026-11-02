Lewis Hamilton pide "conversaciones serias" en Ferrari tras su toque con Leclerc

La salida de Ferrari en México acabó en toque entre sus dos pilotos. El enfado de Hamilton por radio fue tremendo.

Lo que hicieron los dos pilotos de Ferrari en el inicio del Gran Premio de México ha abochornado a la marca. Lewis Hamilton y Charles Leclerc se tocaron y perdieron las serias opciones que tenían de victoria. Fred Vasseur estaba muy enfadado, pero también el piloto inglés.

Después de la carrera, Lewis dijo que necesitaban hablar seriamente de lo que había ocurrido en esa primera vuelta en la que ambos se fueron fuera de la pista.

"Creo que hoy teníamos el ritmo para ganar, pero no ha podido ser. Lo analizaremos fuera de la pista y veremos qué podemos hacer entre bastidores. Ha sido un día duro", dice un Hamilton que estaba muy molesto con su compañero.

Desvela la conversación previa que tuvieron en Ferrari: "En la reunión de pilotos, comentamos que, en cuanto te sales en la curva 1, tienes que devolver la posición. El año pasado me impusieron una penalización de 10 segundos por esa misma maniobra que él ha hecho. Pero, en definitiva, fue eso lo que nos hizo perder la victoria hoy. Creo que tenemos que mantener unas conversaciones serias entre bastidores, sin duda".

Cambios en el coche

Sobre el rendimiento del coche y la unidad de potencia, Hamilton espera más progresión el curso que viene: "Espero que el año que viene tengamos un motor con el que podamos competir de verdad con ellos...".

"Quiero decir que este año nos han ido adelantando a toda velocidad en la mayoría de las rectas a lo largo de la temporada, así que si conseguimos solucionar eso y mantener este coche, su base, creo que podemos hacerlo realmente bien. Así que confío en el equipo, tengo plena confianza en ellos", señala.

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