El 33 es probablemente el número más sonado y buscado por todos en los últimos meses. El culpable, o no, es Fernando Alonso y esa ansiada victoria en la Fórmula 1 diez años después. Pero quiere paciencia antes de darlo todo con el Aston Martin.

El 'boom' con este hito engancha hasta al propio Alonso, que sueña con ello. Sin embargo, pide un poco de calma: "Paciencia, no creo que sea ahora mismo posible y menos con un Red Bull tan fuerte".

No será fácil después del podio logrado hace un par de semanas en el GP de Bahrein. "Ferrari, Mercedes o nosotros, no podemos pensar de una forma realista en una victoria en estos momentos", declara Alonso.

Ahora mismo, y para acercarse al objetivo de volver a ganar, hay que prestar atención al monoplaza. "Estamos más pendientes de conocer el coche en otras pistas y en otras condiciones y mejorarlo", admitía.

Dos configuraciones de ala delantera de más y menos carga para Aston Martin

Two different downforce configuration on Aston Martin front wing. #f1 pic.twitter.com/nyBwO1gn5p