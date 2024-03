Fernando Alonso es ya todo un maestro en esto del motor. Como buen veterano, otra de sus funciones es la de aconsejar a los jóvenes pilotos en su camino hacia la cima.

La última en recibir las pertinentes anotaciones del 'Profesor Alonso' ha sido la nueva piloto de Prema para la F1 Academy Tina Hausmann. La suiza cuenta con el apoyo de Aston Martin para este nuevo reto en su carrera tras pasar por la Fórmula 4.

El propio equipo británico no dudó en publicar este encuentro entre los dos pilotos en sus redes sociales: "Tina Hausmann se reunió con Fernando Alonso a principios de esta semana, hablando sobre el exclusivo circuito Jeddah Corniche y recibiendo consejos del cuatro veces campeón del mundo antes de su primer fin de semana de carreras de la F1 Academy de verde".

El piloto asturiano prepara también su regreso a los circuitos una semana después tras el decepcionante Gran Premio de Bahréin. De cara a Yeda, el bicampeón del mundo espera mejorar el noveno puesto obtenido siete días atrás.

Tina Hausmann caught up with @alo_oficial earlier this week, discussing the unique Jeddah Corniche circuit and getting advice from the four-time World Champion ahead of her first @f1academy race weekend in green. pic.twitter.com/SFYPrDnC6P