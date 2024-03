¿Seguirá Fernando Alonso en la Fórmula 1 en 2025? El asturiano no tomará una decisión a corto plazo. En la previa del Gran Premio de Australia ha asegurado que pospondrá el anuncio hasta los meses de verano. Un anuncio que no ha adelantado si tiene que ver con la retirada, la continuidad en Aston Martin o la búsqueda de un nuevo proyecto.

Esto ha dicho Fernando ante los medios en Albert Park: "Ahora, cuando he hablado con la TV, he dicho en verano (tomar la decisión), así que puedo estar dentro de unos meses sin responder a la misma pregunta, pero no ha cambiado mucho, no cambiará en las próximas semanas ni carreras".

"Por un lado, no quiero esperar tal vez hasta el verano, porque creo que sería injusto para mí y para el equipo si tienen que encontrar más opciones y cosas así, pero tampoco quiero apresurarme y hacer una decisión mientras no tenga la cabeza puesta en el año que viene", dice el piloto de Aston Martin.

Asegura que su concentración es total en el actual proyecto de Aston Martin: "Como acabo de decir, mi cabeza está tan concentrada en las cosas que me encantaría probar en el coche, después de lo aprendido en las primeras carreras".

"Todo es tan emocionante en cuanto al rendimiento, que si pienso en el próximo año es como si éste no fuera donde tengo que tener la cabeza", dice Fernando, que reconoce que están trabajando para que el AMR24 evolucione y puede pelear con los coches de lo más alto de la parrilla.

Y su lealtad a Aston martin también es total: "Cuando tome esa decisión la primera oficina a la que iré es la de Aston Martin y esa será mi prioridad, mi lealtad hacia ellos. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron hace dos años y si llegamos a un acuerdo, entonces esa será la decisión, si sigo corriendo. Si no llego a un acuerdo con Aston Martin, entonces buscaré en otra parte, pero esa será la segunda opción".