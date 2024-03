En la temporada 2022 se vivieron momentos de mucha tensión en el garaje de Alpine entre Fernando Alonso y Esteban Ocon... y no solo por enfrentamientos en pista que hubo en carreras como Arabia Saudí o Brasil.

Tras confirmarse la salida del asturiano a Aston Martin, el cruce de declaraciones entre ambos pilotos subió de temperatura, sobre todo por parte del francés.

De hecho, Ocon llegó a asegurar que él realizaba el "98%" del trabajo del equipo en el simulador, tachando a Alonso de vago.

Ahora, durante una entrevista en 'Motorsport', a Esteban le han preguntado por este cara a cara o por el que tuvo con Sergio Pérez en Racing Point, y ha reconocido que "tal vez no agrado a todo el mundo al principio".

El galo asegura que nunca se ha callado nada y que nunca lo hará: "Pero cuando hay algo que decir, especialmente en la Fórmula 1, hay que decirlo. No tenemos tiempo que perder aquí, por lo que es importante ser directo".

"Tal vez soy demasiado directo a veces. No voy a dejar pasar nada después de haber trabajado tan duro para llegar a donde estoy. No quiero que nadie me coma vivo, ya sea gerente de equipo, director de equipo o campeón mundial", ha añadido, dejando la referencia a Alonso.