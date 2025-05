Fernando Alonso rebaja la tensión en Aston Martin: "El objetivo es ganar el Mundial en 2026"

Sin haber puntuado aún y con su compañero, Lance Stroll, como décimo clasificado en el Mundial con 14 unidades, Fernando Alonso, lejos de mostrarse impaciente o amenazante, trata de mantener la calma.

Miami tan solo fue una decepción más para un piloto asturiano que de estar en su mano, seguro que se transportaría ya a 2026.

Y es que, tal y como explicó tras el Gran Premio en 'As', "el objetivo es ganar el Mundial en 2026".

Y para eso el equipo se ha rodeado de talento: "¿Nos acercamos? No lo sabremos hasta febrero del año que viene, hemos fichado al mejor diseñador de la historia, tenemos un túnel de viento nuevo y tenemos por desgracia 19 carreras este año en las que hay que venir aquí después de resultados que no van a acompañar, que no sumamos puntos, y decir que somos positivos. Es una contradicción para la gente que está en casa, pero nosotros somos positivos".

A pesar de las pobres prestaciones del AMR25, Alonso está contento con su nivel: "La paciencia está bien, yo me fío de mis sensaciones y mis prestaciones. El viernes conseguí entrar en Q3 con un coche que ya vimos dónde está el domingo, a 20 segundos de otros coches y con muchas dificultades".

"El sábado luchaba por el podio con Hamilton y Albon en una carrera de condiciones mixtas difíciles. Somos conscientes de las condiciones que tenemos en el coche, pero personalmente no estoy preocupado", ha zanjado. Confiemos en que sea habitual la lucha por esas posiciones en 2026.