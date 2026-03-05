Rita Maestre denuncia acoso tras filtrarse su dirección en anuncios que ofrecen sexo: "Aparecen hombres llamando a mi puerta"

Los detalles Pone los pelos de punta. Es el último ejemplo de esa violencia digital que sufren cada día más mujeres. Hoy la voz la pone Rita Maestre. Lleva casi un año aguantando a hombres llamando a la puerta de su casa a cualquier hora en busca de sexo. Alguien publicó su dirección, la expuso para hacerle daño.

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, denuncia el acoso que sufre en su domicilio, donde hombres llegan buscando supuestos servicios sexuales tras recibir su dirección a través de anuncios anónimos en Internet. La situación, que ha ocurrido incluso con individuos borrachos, genera un miedo constante, simbolizando una amenaza directa a su privacidad y seguridad. La Ministra de Sanidad, Mónica García, y la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, han mostrado su apoyo, mientras que desde Vox minimizan el acoso. Maestre lo vincula con una violencia digital específica contra mujeres, que busca silenciarlas y apartarlas de la esfera pública. Este tipo de acoso afecta a muchas mujeres en la política, así como a actrices, deportistas y periodistas.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, relata el horror por el que está pasando. "Hace un año empiezan a aparecer hombres llamando a la puerta de mi casa por la noche", explica.

Hombres que acuden a su domicilio, donde vive con su pareja y sus dos hijas, para contratar supuestos servicios sexuales. "La Policía me dice que hay alguien que conoce la dirección de mi casa y la ofrece en Internet en anuncios anónimos como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales", detalla.

Uno de esos hombres llegó incluso a subir desde el portal hasta la puerta de su vivienda, llamando al timbre con insistencia. Algunos, relata Maestre, llegan borrachos. La última vez que vivió esta situación de acoso fue hace solo dos semanas. Una situación insoportable. "Es el miedo, es una forma de decir sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más privado, que es tu casa, a cualquier hora del día", asegura la portavoz de Más Madrid.

Una situación que ha condenado la Ministra de Sanidad, Mónica García, y sus compañeras de partido. "Están traspasando una línea roja... van a tu casa. Esto es asqueroso", denuncia Manuela Bergerot.

También la ha arropado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz. "Cuenta con todo el apoyo. Vamos a darle toda la protección que necesite", asegura.

Mientras, desde Vox ridiculizan ese acoso. "Si quieren saber qué es acoso que acompañen a Vox a poner una carpa en la calle y que sepan qué es el acoso de verdad", minimizaba hoy Pérez Moñino.

Rita Maestre vincula lo ocurrido con una forma de violencia digital específica contra las mujeres. Una forma de intentar silenciar y agotar a la víctima para que abandone los espacios democráticos. "Esto no me pasaría si no fuera mujer, si no fuera de izquierdas y si no fuera feminista", asegura.

Una situación que sufren otras políticas. Casi un 60 % han sufrido violencia online. También actrices, deportistas o periodistas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.