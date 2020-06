Con el inicio del Mundial de Fórmula 1 en apenas dos semanas, los equipos continúan preparándose para la temporada de 2021.

Ya se han producido cambios notorios en los monoplazas como la salida de Sebastian Vettel de Ferrari, la llegada de Carlos Sainz para ocupar el sitio del alemán y el fichaje de Daniel Ricciardo por McLaren de cara a suplir al piloto español.

De esta manera, Renault dispone de un sitio libre en su parrilla, lo que podría provocar el tercer paso de Fernando Alonso por la escudería francesa.

Fernando Alonso, con Renault | Getty Images

Paul di Resta, expiloto de Fórmula 1, explicó en 'Sky F1' que ve al piloto asturiano como el 'idóneo' para rodar con Renault, mientras que Vettel no le termina de cuadrar con los galos: "No creo que Sebastian Vettel sea la pieza adecuada para Renault".

"Fernando Alonso ha estado ya allí; a alguna gente le gusta y a otra, no, pero si necesitas a alguien con reputación y a alguien que coja impulso y muestre pasión por pilotar, podría ser la pieza adecuada, sobre todo porque las reglas no van a cambiar de forma tan rápida", afirmó el ex de Force India en F1.

Paralelamente, Martin Brundle, viejo conocido del 'Gran Circo' y de las 24 horas de Le Mans, dio su opinión al respecto indicando que veía una gran pareja en Ricciardo-Ocon, no teniendo claro el regreso de Fernando.

Fernando Alonso, en Renault | Getty Images

"El tándem Ricciardo-Ocon era una asociación tremenda y es una pena para Renault que vaya a cambiar. Alonso es muy bueno como piloto, pero..., ¿está listo Renault para que vuelva Fernando? O que pasaría si aparece otro chico al estilo Leclerc en la escena, ¿se arriesgarán con eso? Todo depende de si Ocon demuestra que puede liderar ese equipo", reseñó Brundle.

Entre tanto, Fernando Alonso continúa centrado en participar en las 500 Millas de Indianápolis el próximo 23 de agosto, si nada se tuerce.