Con Las Vegas más que presente en la memoria de todos, Abu Dhabi volvió a repetir lo que se vivió en la nueva pista de Nevada. No, no fue por ninguna alcantarilla. Y no, tampoco se dejó a nadie fuera durante una sesión entera de Libres, pero las banderas rojas y la presencia de los 'rookies' hizo que apenas se viese a los grandes rodar por Yas Marina. Por ello, Alonso ha querido pedir perdón.

Ha querido disculparse con los fans. Con los aficionados. Con los que pagan una buena cantidad de dinero para presenciar, desde la pista, las evoluciones tanto de pilotos como de coches. Y para los que poco pudieron ver durante el viernes en Yas Marina.

Así se ha expresado Fernando Alonso: "Pido perdón por este espectáculo. Estas entradas cuestan bastante dinero como para no ser aprovechadas".

"No he rodado nada en los Libres 1..."

Y manda un mensaje para la FIA: "No sé por qué no podemos extender un poco la sesión".

"No he rodado nada en los Libres 1, y luego en los segundos tampoco he podido salir prácticamente", dijo en referencia a la presencia de Drugovich y a las banderas rojas de Abu Dhabi.

La primera, por un tremendo accidente de Carlos Sainz. El madrileño se fue directo al muro al poco de comenzar la sesión por, según dijo, "el aire sucio y el rebote".

Luego, Nico Hulkenberg fue quien hizo salir una nueva bandera roja en la pista de Yas Marina.

Aston se saltó el toque de queda

Ante la poca actividad, Aston Martin decidió saltarse el toque de queda para pulir ciertos detalles del monoplaza con el que esperan poder alcanzar de nuevo la cuarta plaza del Mundial.