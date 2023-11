En un fin de semana en el que Aston Martin ha confirmado su interés en renovar a Fernando Alonso más allá de su actual contrato, que acaba en 2024, el asturiano no ha dado ninguna pista al respecto de si renovará o no. Alonso hizo referencia a que cuando se proclamó campeón del mundo dos años seguidos no ve veía mucho más tiempo en la Fórmula 1 y, casi 20 años después, sigue en la parrilla, por lo que afirmó no saber qué sucederá en el futuro.