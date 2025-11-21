Lo de Las Vegas es lamentable: una alcantarilla vuelve a provocar el caos

Una alcantarilla vuelve a provocar el caos en Las Vegas

La segunda sesión de entrenamientos libres se ha tenido que interrumpir hasta en dos ocasiones por una alcantarilla suelta en la curva 17.

En 2023 ya reventó el Ferrari de Sainz

Tercera edición del Gran Premio de Las Vegas y segundo episodio sonrojante para la organización de una carrera que cada vez deja más dudas.

Si en 2023 una alcantarilla suelta reventó el suelo del Ferrari de Carlos Sainz, este año se ha vuelto a repetir la escena, aunque sin consecuencias.

A falta de 20 minutos para el final de la segunda sesión de entrenamientos libres, una tapa de alcantarilla se ha soltado en la curva 17.

Dirección de carrera ha sacado la bandera roja para inspeccionar la zona y a falta de seis minutos para el final los monoplazas han vuelto a pista.

Sin embargo, tras comprobar que la tapa se seguía moviendo cuando los coches pasaban por encima, los comisarios han decidido sacar otra bandera roja y dar por concluidos los Libres 2.