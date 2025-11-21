Ahora

En 2023 ya reventó el Ferrari de Sainz

Lo de Las Vegas es lamentable: una alcantarilla vuelve a provocar el caos

La segunda sesión de entrenamientos libres se ha tenido que interrumpir hasta en dos ocasiones por una alcantarilla suelta en la curva 17.

Una alcantarilla vuelve a provocar el caos en Las VegasUna alcantarilla vuelve a provocar el caos en Las VegasDAZN

Tercera edición del Gran Premio de Las Vegas y segundo episodio sonrojante para la organización de una carrera que cada vez deja más dudas.

Si en 2023 una alcantarilla suelta reventó el suelo del Ferrari de Carlos Sainz, este año se ha vuelto a repetir la escena, aunque sin consecuencias.

A falta de 20 minutos para el final de la segunda sesión de entrenamientos libres, una tapa de alcantarilla se ha soltado en la curva 17.

Dirección de carrera ha sacado la bandera roja para inspeccionar la zona y a falta de seis minutos para el final los monoplazas han vuelto a pista.

Sin embargo, tras comprobar que la tapa se seguía moviendo cuando los coches pasaban por encima, los comisarios han decidido sacar otra bandera roja y dar por concluidos los Libres 2.

Las 6 de laSexta

  1. El Supremo culmina su inédito juicio contra el fiscal general con un fallo sin sentencia que indigna al Gobierno y envalentona al PP
  2. "Españoles, Franco ha muerto": la cronología exacta y curiosidades del día que España dijo adiós al dictador
  3. Bolaños asegura que la Justicia vive "la mayor transformación en décadas": "Es necesaria para pasar del siglo XIX al XXI. Yo haré lo que necesita nuestro país"
  4. Santos Cerdán pasa su primera jornada en libertad incumpliendo su promesa de hablar para desmentir "mentiras y manipulaciones"
  5. El juez deja en libertad con medidas cautelares al presidente de Diputación de Almería por el caso de las mascarillas
  6. Una trampa y una emboscada a la policía: los planes de la banda Dominican Don't Play ponen en alerta a los agentes madrileños