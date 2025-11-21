"Inventa mucho, crea, diseña jugadas..."
"Carlos Alcaraz sería Zidane": ojo a la estelar comparación de Musetti
El número ocho del mundo considera que si el murciano fuera futbolista, tenía un estilo muy similar al del mítico jugador francés.
Tras caer ante Carlos Alcaraz en el tercer partido de la fase de grupos de las ATP Finals, Lorenzo Musetti pasó por un podcast relacionado con la Juventus de Turín.
Entre otros aspectos, al italiano, que ha sido la gran irrupción de este año en el circuito, le preguntaron por el murciano.
En concreto, le pidieron que se mojara en una difícil cuestión: si Alcaraz fuera futbolista, ¿qué jugador sería?
El número ocho del mundo no tuvo ninguna duda: "Diría que es un artista del mediocampo, como Zinedine Zidane. Inventa mucho, crea, diseña jugadas. El mediocampo es una posición que distribuye el balón, así que veo mucha similitud en eso".
"También en la personalidad, un jugador que siempre jugó con la cabeza alta. Carlos también es muy fuerte en ese aspecto, cuando decide hacer algo lo hace con autoridad, no duda", añadió Musetti.
