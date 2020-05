Fernando Alonso ha compartido en Instagram una agradable charla en la que ha repasado varias cosas acerca de su vida profesional y también curiosidades de su día a día. Y es que el asturiano, uno de los mejores pilotos de la historia, no se ve delante de las cámaras más que pilotando un coche.

Y es que su mundo son las carreras. Carreras en las que vuelve a desvelar quién era su ídolo de niño: "Seguía a Senna. En España en esa época no se veían las carreras en la tele, pero él estaba en mi vida. Quizá por mi padre, porque él admiraba a Senna y en mi kart estaba sus colores".

"Al ser más consciente de todo, mi ídolo fue Carlos Sainz padre. Era contradictorio, yo no quería pilotar en rallies", afirma Fernando.

Fue en Fórmula 1 donde ha vivido varios de sus más grandes momentos, con compañeros de lo más variopinto: "El mejor fue Fisichella. Gané el Mundial con Renault y el ambiente era increíble. Gran tipo, me encanta Italia, aunque ganar campeonatos lo hace todo más fácil".

En su repaso por sus mejores momentos, Alonso no sabe con qué quedarse en relación a su mejor vuelta en el mundo del motor: "Quizá la pole en Mónaco o Singapur. En Sebring, que hice récord de la pista de noche..."

Lo que si tiene claro es que eso de la actuación no es ni va a ser lo suyo: "No me veo siendo actor en el futuro. Siempre hago bromas con mi mánager porque bueno, he hecho 53 anuncios y voy mejorando. Requiere actuar, pero estoy lejos. No tengo el talento para hacer esas cosas".

Eso sí, Fernando es cinéfilo y 'seriéfilo', como comentó en su charla: "Sigo 'La Casa de Papel' y 'The Last Dance'. Además, películas que puedo acabar el mismo día. Para las series depende de los episodios. Pueden durar meses, no tengo tanto tiempo".

Los fogones tampoco son una de sus pasiones: "Cocino para sobrevivir, cosas sencillas. No paso toda la tarde pensando en qué receta voy a hacer para por la noche".